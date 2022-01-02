Оккупанты снова нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

Оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов. Недалеко от Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Оккупанты убили украинского военного

В течение 31 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

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