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Оккупанты снова нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

Юлия Гаврилюк
2 января, 07:15
Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы

Оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

Где стреляли?

  • В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Новолуганского российские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
  • В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.
  • Недалеко от Зайцево противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Оккупанты убили украинского военного

В течение 31 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

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