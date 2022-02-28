Оккупанты ударили по Харькову "Градами" (видео)

Обстрел Харькова "Градами". Скриншот с видео
Сегодня, 28 февраля, российские военные накрыли Харьков "Градами". Об этом сообщает в Телеграме советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Предположительно, могут быть погибшие и раненые среди мирных жителей. Информация уточняется.
Оккупанты разбомбили Балаклею
В Харьковской области город Балаклея в результате боевых действий оказался отрезанным от Харькова. Город двое суток бомбили авиацией.
Балаклея с ночи без отопления, коммунальщики делают все, что в их силах. Утеплить разбомбленные дома людям нужно самостоятельно.
В Харьковской области продлили комендантский час
Комендантский час в Харьковской области 28 февраля начнется в 15:00 и завершится завтра в 6:00 утра. Это вызвано большим количеством диверсантов.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.