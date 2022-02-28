Окупанти вдарили по Харкову "Градами" (відео)

Обстріл Харкова "Градами". Скриншот з відео
Сьогодні, 28 лютого, російські військові накрили Харків "Градами". Про це повідомляє у Телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Імовірно, можуть бути загиблі та поранені серед мирних жителів. Інформація уточнюється.
Окупанти розбомбили Балаклію
У Харківській області місто Балаклія внаслідок бойових дій виявилося відрізаним від Харкова. Місто дві доби бомбили авіацією.
Балаклія з ночі без опалення, комунальники роблять все, що в їхніх силах. Утеплити розбомблені будинки людям необхідно самостійно.
У Харківській області продовжили комендантську годину
Комендантська година у Харківській області 28 лютого розпочнеться о 15:00 і завершиться завтра о 6:00 ранку. Це викликано великою кількістю диверсантів.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.