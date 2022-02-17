Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года / Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 8 нарушений режима тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

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Где стреляли

По окрестностям станции Луганской и Новозвановки русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лобачево и Водяного оккупанты использовали беспилотники и выстрелили ВОГ-17 и ВОГ-25.

В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Катериновке оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорят в штабе.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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