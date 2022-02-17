Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе: где стреляли

Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года / Коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 8 нарушений режима тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщает штаб ООС.
Где стреляли
- По окрестностям станции Луганской и Новозвановки русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Лобачево и Водяного оккупанты использовали беспилотники и выстрелили ВОГ-17 и ВОГ-25.
- В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.
- В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- В Катериновке оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорят в штабе.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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