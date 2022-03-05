Оккупанты захватили здание горсовета Энергодара – видео

Горсовет будет работать в пиццерии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре российские захватчики разбили окно, пролезли в здание горсовета и закрылись изнутри.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

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"В 8:00 городские власти в полном составе пришли на работу, но попасть в здание мэрии мы не смогли. Оккупанты заперли дверь. Будем организовывать другое место для работы, чтобы обеспечить жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации. Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной", - написал он.

На видео видно разбитое стекло на входной двери.

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Горсовет будет работать в пиццерии, но подчеркивает, что под украинским флагом.

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