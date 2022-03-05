Окупанти захопили будівлю міськради Енергодару – відео

Міськрада працюватиме у піцерії / Фото: Колаж: Сьогодні
В Енергодарі російські загарбники розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов в Telegram.
"О 8:00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли. Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною", – написав він.
На відео видно розбите скло на вхідних дверях.
Міськрада працюватиме у піцерії, але наголошує, що під українським прапором.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Вночі 4 березня російські окупанти розпочали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.
- Окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
- Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажувати всю Європу.
- На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.