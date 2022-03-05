Окупанти захопили будівлю міськради Енергодару – відео

Міськрада працюватиме у піцерії / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі російські загарбники розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов в Telegram.

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"О 8:00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли. Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною", – написав він.

На відео видно розбите скло на вхідних дверях.

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Міськрада працюватиме у піцерії, але наголошує, що під українським прапором.

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