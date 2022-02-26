Оккупанты заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск

Бывший аэропорт "Бердянск"

На окраины Бердянска зашли оккупационные войска, сообщает Бердянский горсовет.

"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", – говорится в сообщении.

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Аэропорт, хоть и не работает сейчас, но находится в непосредственной близости к приморскому городу.

В Бердянске частично отключено освещение

Отсутствует наружное освещение некоторых улиц в микрорайоне АКЗ и в районе Тубдиспансера. Работники коммунального предприятия "Горсвет" занимаются устранением неисправностей, сообщает горсовет.

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На данный момент в городе нет команды "воздушная тревога", поэтому светомаскировочные мероприятия не проводятся. Город работает в обычном режиме.