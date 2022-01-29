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"Он доволен": адвокат днепровского стрелка прокомментировал его меру пресечения

Владимир Козырь
29 января, 01:10
Артемий Рябчук проведет под арестом 60 суток

Подозреваемый признал свою вину/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 28 января, в Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку — солдату, который 27 января расстрелял из автомата 5 своих сослуживцев и ранил еще 5 человек. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

Как рассказал адвокат подозреваемого Игорь Степанов, Артемия Рябчук просил во время судебного заседания, чтобы его не отправляли на гауптвахту, а в следственный изолятор.

"Касательно решения, которое сегодня вынес судья, учитывая просьбу моего подзащитного о том, чтобы он не вернулся в часть, где он нес службу, туда же в гауптвахту, вот там отбывать вот этот 60-дневный арест, установленный ему. Можно сказать, что по его глазам понятно, что он доволен, учитывая его внутренние опасения за жизнь", — отметил Игорь Степанов.

По словам Степанова, Артемия Рябчука унижали, что и повлекло за собой кровавую трагедию 27 января.

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"Его унижали. Что-либо подробнее я сказать не могу, потому что, по моему мнению, все, что послужило причиной этих событий, оно должно расследоваться в другом уголовном производстве, и там должна быть доказана вина уже других людей. А что было — это пусть устанавливают соответствующие службы", — сказал адвокат Рябчука.

Трагедия 27 января

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам мужчины, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.

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