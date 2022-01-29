"Он доволен": адвокат днепровского стрелка прокомментировал его меру пресечения

Подозреваемый признал свою вину/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 28 января, в Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку — солдату, который 27 января расстрелял из автомата 5 своих сослуживцев и ранил еще 5 человек. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

Об этом сообщает "Сегодня".

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