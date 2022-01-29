"Він задоволений": адвокат дніпровського стрілка прокоментував його запобіжний захід

Підозрюваний визнав свою вину/Фото: колаж: "Сьогодні"
У п'ятницю, 28 січня, у Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку — солдату, який 27 січня розстріляв з автомата 5 своїх товаришів по службі та поранив ще 5 осіб. Йому призначили 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Підозрюваного триматимуть у СІЗО.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Деталі
Як розповів адвокат підозрюваного Ігор Степанов, Артемія Рябчук просив під час судового засідання, щоб його не відправляли на гауптвахту, а до слідчого ізолятора.
"Стосовно рішення, яке сьогодні виніс суддя, враховуючи прохання мого підзахисного про те, щоб він не повернувся в частину, де він проходив службу, туди ж в гауптвахту, ось там відбувати ось цей 60-денний арешт, який встановлений йому. Можна сказати, що по його очам зрозуміло, що він задоволений, зважаючи на його внутрішні побоювання за життя", — зазначив Ігор Степанов.
За словами Степанова, Артемія Рябчука принижували, що й спричинило криваву трагедію 27 січня.
"Його принижували. Що-небудь докладніше я сказати не можу, тому що, на мою думку, все, що послугувало причиною цих подій, воно повинно розслідуватися в іншому кримінальному провадженні, і там повинна бути доказана вина вже інших людей. А що було — це нехає з'ясовують відповідні служби", — сказав адвокат Рябчука.
Трагедія 27 січня
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його все ж затримали копи.
- На місці події загинуло п'ятеро людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами чоловіка, командири доводили терміновиків до самогубства, потім приховували факти та навіть одержували підвищення.