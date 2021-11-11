Они не рабы! На Буковине отец отказался отдавать детей в школу

Отец решил заниматься с детьми самостоятельно / Коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области суд оштрафовал на 850 гривен отца четырех детей Дмитрия Попьюка. Он отказался отдавать детей в школу из-за "негативного влияния на их развитие". Мужчина заявил, что верит не в социальные, а естественные законы, и не хочет, чтобы его дети были рабами.

Об этом пишет Канал 24.

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Почему отец отказался отдавать детей в школу

Мужчина заявил, что видит в социуме негативное влияние на развитие и воспитание своих детей. Поэтому он в этом учебном году отказался от образовательных услуг, которые его дети получали в местном учебном заведении.

"Мои дети имеют полный выбор. Они – не рабы. Они никому ничего не должны. Они получают семейное образование. А это выше, чем образование социальное. Я отказался от школы. Я сознательно написал заявление", – заявил Дмитрий Попьюк.

Дмитрий Попьюк также рассказал о своем образе жизни, который заключается в диалоге с природой.

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"Я признаю лишь естественный закон жизни, который не имеет права преступать никто", – заявил отец детей.

Какое наказание понесет отец

Дмитрия Попьюка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей №184 – "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

Теперь мужчина должен будет заплатить 850 гривен штрафа.

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