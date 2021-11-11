Вони не раби! На Буковині батько відмовився віддавати дітей до школи

Батько вирішив займатися з дітьми самостійно / Колаж "Сьогодні"

В Чернівецькій області суд оштрафував на 850 гривень батька чотирьох дітей Дмитра Поп'юка. Він відмовився віддавати дітей до школи через "негативний вплив на їх розвиток". Чоловік заявив, що вірить не в соціальні, а природні закони, і не хоче, щоб його діти були рабами.

Про це пише Канал 24.

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Чому батько відмовився віддавати дітей до школи

Чоловік заявив, що бачить у соціумі негативний вплив на розвиток та виховання своїх дітей. Тому він цього навчального року відмовився від освітніх послуг, які його діти отримували у місцевому навчальному закладі.

"Мої діти мають повний вибір. Вони – не раби. Вони нікому нічого не винні. Вони здобувають сімейну освіту. А це вище, ніж освіта соціальна. Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву", – заявив Дмитро Поп'юк.

Дмитро Поп'юк також розповів про свій спосіб життя, який полягає у діалозі із природою.

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"Я визнаю лише природний закон життя, який не має права порушувати ніхто", – заявив батько дітей.

Яке покарання понесе батько

Дмитра Поп'юка визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею №184 – "Невиконання батьками чи особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".

Тепер чоловік має заплатити 850 гривень штрафу .

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