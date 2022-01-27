Остались маленькие дети. Мы узнали детали о погибшем во время стрельбы в Днепре (видео)

В Днепре 20-летний солдат застрелил своих сослуживцев. Фото: коллаж "Сегодня"
У Александра Буганова, который погиб во время жуткой стрельбы в Днепре, остались жена и двое маленьких детей. Его сослуживцы отзываются о нем как о порядочном человеке.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что известно о погибшем военнослужащем?
Александр Буганов родился 15 августа 1987 года. Он был военнослужащим воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старшим лейтенантом и начальником караула.
Сослуживец погибшего Василий Карась рассказал "Сегодня", что Буганов вместе с ним проходил службу, когда был еще командиром первой патрульной роты.
Погибший мужчина был в ООС, а в 2015 году поступил в академию Нацгвардии Украины, после этого его отправили в воинскую часть.
"Очень жаль, что с ним так все произошло. Он был очень хорошим и порядочным человеком. У него остались жена и двое маленьких детей. По службе характеризовался позитивно", – подчеркнул Василий Карась.
Весь список погибших во время стрельбы в Днепре
- Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.
- Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в г. Олешков Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
- Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал: г. Днепр, переул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.
- Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
- Гражданская погибшая, женщина по имени Вера – 1986 года рождения. Была ли она сотрудницей завода — устанавливается.
Пострадавшие
Известно, что кроме погибших 5 человек, в результате инцидента пострадали:
- Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р.
- Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р.
- Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р.
- работница завода Шарова Жанна Геннадиевна.
- Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.
Подробности ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
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