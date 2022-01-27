Остались маленькие дети. Мы узнали детали о погибшем во время стрельбы в Днепре (видео)

В Днепре 20-летний солдат застрелил своих сослуживцев. Фото: коллаж "Сегодня"

У Александра Буганова, который погиб во время жуткой стрельбы в Днепре, остались жена и двое маленьких детей. Его сослуживцы отзываются о нем как о порядочном человеке.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о погибшем военнослужащем?

Александр Буганов родился 15 августа 1987 года. Он был военнослужащим воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старшим лейтенантом и начальником караула.

Сослуживец погибшего Василий Карась рассказал "Сегодня", что Буганов вместе с ним проходил службу, когда был еще командиром первой патрульной роты.

Погибший мужчина был в ООС, а в 2015 году поступил в академию Нацгвардии Украины, после этого его отправили в воинскую часть.

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"Очень жаль, что с ним так все произошло. Он был очень хорошим и порядочным человеком. У него остались жена и двое маленьких детей. По службе характеризовался позитивно", – подчеркнул Василий Карась.

Весь список погибших во время стрельбы в Днепре

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются. Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в г. Олешков Херсонской области. Остальные данные устанавливаются. Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал: г. Днепр, переул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются. Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются. Гражданская погибшая, женщина по имени Вера – 1986 года рождения. Была ли она сотрудницей завода — устанавливается.

Пострадавшие

Известно, что кроме погибших 5 человек, в результате инцидента пострадали:

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р. Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р. Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р. работница завода Шарова Жанна Геннадиевна. Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.

Подробности ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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