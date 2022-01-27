Залишилися малі діти. Ми дізналися деталі про загиблого під час стрілянини у Дніпрі (відео)

У Дніпрі 20-річний солдат застрелив своїх товаришів по службі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Олександра Буганова, який загинув під час жахливої стрілянини у Дніпрі, залишилися дружина та двоє маленьких дітей. Його товариші по службі відгукуються про нього як про порядну людину.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Що відомо про загиблого військовослужбовця?

Олександр Буганов народився 15 серпня 1987 року. Він був військовослужбовцем військової частини 3021 Нацгвардії України, старшим лейтенантом та начальником варти.

Товариш по службі загиблого Василь Карась розповів, що Буганов разом з ним проходив службу, коли був ще командиром першої патрульної роти.

Чоловік був у ООС, а у 2015 році вступив до академії Нацгвардії України, після чого його відправили до військової частини.

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"Дуже шкода, що з ним усе так сталося. Він був дуже доброю і порядною людиною. У нього залишилися дружина та двоє маленьких дітей. По службі характеризувався позитивно", – наголосив Василь Карась.

Весь список загиблих під час стрілянини у Дніпрі

Буганов Олександр Олександрович – 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються. Левківський Артем Володимирович – 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Мешкав у м. Олешків Херсонської області. Інші дані встановлюються. Драган Олександр Олександрович – 06.11.1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживав: м. Дніпро, вул. Громадянський, 42. Інші дані встановлюються. Черник Леонід Леонідович – 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживав у Херсонській області. Інші дані встановлюються. Цивільна загибла – жінка на ім'я Віра – 1986 року народження. Чи була вона співробітницею заводу — встановлюється.

Постраждалі

Відомо, що крім загиблих 5 людей, внаслідок інциденту постраждали:

Намісник Денис Вікторович, 23.08.2002 р. н. Гуліда Владислав Юрійович, 31.12.1999 р. н. Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р. н. робітниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р. н.

Деталі НП

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".

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