Остались только руины. В Ровенской области вандалы надругались над могилами (фото)

Всего было разбито восемь могил / Коллаж "Сегодня"
В Ровенской области полицейские ищут тех, кто надругался над могилами на кладбище.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Детали
Ночью неизвестные разбили на кладбище восемь надгробий. Повреждения обнаружили местные жители, которые после богослужения в церкви пришли к родным на могилы.
Полицейские на месте происшествия изъяли вещественные доказательства, опросили возможных свидетелей.
По факту надругательства над могилой следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК Украины.
На Волыни девушка устроила фотосессию на могилах
Во Владимире-Волынском девушка устроила на кладбище фотосессию. На фото видно, что она села между могилами и показывала средний палец.
"Пользователи обращаются с просьбой разместить фото, на которых жительница Владимир-Волынской общины надругается над могилой родственников знакомых", – написано под фото.
Фотографировалась девушка ночью. Потом эти фото она разместила у себя в Instagram.
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