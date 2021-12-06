Залишилися лише руїни. На Рівненщині вандали поглумилися над могилами (фото)

Усього було розбито вісім могил / Колаж "Сьогодні"

На Рівненщині поліцейські шукають тих, хто поглумився над могилами на цвинтарі.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

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Вночі невідомі розбили на цвинтарі вісім надгробків. Пошкодження виявили місцеві жителі, котрі після богослужіння в церкві прийшли до рідних на могили.

Поліцейські дома події вилучили речові докази, опитали можливих свідків.

За фактом наруги над могилою слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 297 КК України.

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Розбиті могили. Фото: поліція Рівненщини.

Розбиті могили. Фото: поліція Рівненщини.

На Волині дівчина влаштувала фотосесію на могилах

У Володимирі-Волинському дівчина влаштувала на цвинтарі фотосесію. На фото видно, що вона сіла між могилами та показувала середній палець.

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"Користувачі звертаються з проханням розмістити фото, на яких мешканка Володимир-Волинської громади поглумиться над могилою родичів знайомих", – написано під фото.

Фотографувалась дівчина вночі. Потім ці фото вона розмістила в Instagram.

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