Осталось побрить: в Днепре школьников пытались накормить омлетом с волосами (фото)

Некоторые люди подозревают, что дети сами виноваты в инциденте/Коллаж: "Сегодня"

В Днепре в школе №118 ученикам дали завтрак с неожиданной "начинкой". В омлете школьники обнаружили волосы.

Об этом сообщает городской Telegram-канал.

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Детали

На снимке можно увидеть в тарелке омлет, а на нем чьи-то волосы. Как сообщил автор фото, который пожелал остаться анонимным, такое блюдо детям подали в школе №118, что на улице Богдана Хмельницкого, 15.

В омлете обнаружили несъедобную "начинку"/Фото: Telegram-канал

Спор в комментариях

Под публикацией мнения людей относительно инцидента разделились. Одни начали ругать администрацию заведения и поваров, а другие сомневаются в правдивости случая. Люди считают, что омлет могли уронить на пол, причем это могли сделать не работники столовой, а ученики. Кроме того, отметили, что ситуацию важно проверить и не стоит доверять утверждениям анонимного пользователя, приславшего фото.

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