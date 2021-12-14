Залишилося поголити: у Дніпрі школярів намагалися нагодувати омлетом з волоссям (фото)

Деякі люди підозрюють, що діти самі винні в інциденті/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі у школі №118 учням дали сніданок з неочікуваною "начинкою". В омлеті школярі виявили волосся.

Про це повідомляє міський Telegram-канал.

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Деталі

На знімку можна побачити у тарілці омлет, а на ньому чиєсь волосся. Як повідомив автор фото, який побажав залишитися анонімним, таку страву дітям подали у школі №118, що на вулиці Богдана Хмельницького, 15.

В омлеті виявили неїстівну "начинку"/Фото: Telegram-канал

Суперечка у коментарях

Під публікацією думки людей щодо інциденту розділилися. Одні почали сваритися на адміністрацію закладу і кухарів, а інші сумніваються в правдивості випадку. Люди вважають, що омлет могли впустити на підлогу, причому це могли зробити не працівники їдальні, а учні. Крім того, зауважили, що ситуацію важливо перевірити й не варто довіряти твердженням анонімного користувача, який надіслав фото.

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Скандальні шкільні інциденти

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