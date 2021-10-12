Остановилось сердце: в Харьковской области врачи скорой спасли COVID-больную

Врачи спасли жизнь. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харьковской области 11 октября врачи скорой помощи спасли жизнь 59-летней COVID-больной.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook.
У пациентки случилась клиническая смерть
11 октября бригада в составе врача-анестезиолога, медицинской сестры и водителя прибыла на выезд, где находилась 59-летняя больная коронавирусом.
Во время госпитализации у женщины произошла клиническая смерть.
В результате медики успешно реанимировали больную и спасли ей жизнь.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?
В Украине за последние сутки выявили 11 996 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 3164 человека больше, чем вчера.
Всего инфекцию подтвердили у 2 562 085 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 352 жителей Украины (всего – 59 052). Вылечить удалось 2 297 899 инфицированных (5 419 – за последние сутки).
Напомним, ранее в киевской детской больнице "Охматдет" спасли жизнь 2-летней пациентки Златы. У девочки из-за болезни отказали почки, легкие и сердце.
Врачи и медсестры работали сверхурочно и даже не один раз просыпались посреди ночи. В результате им удалось вытащить ребенка из критического состояния и спасти, несмотря на отказ важных органов. В середине сентября Злату выписали домой. Теперь малышку ждут восстановление и наблюдения врачей, однако ее жизнь уже в безопасности.
Профилактика COVID-19
По информации Минздрава Украины, чтобы уберечь себя от коронавируса, стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- следует мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд;
- не касайтесь грязными руками глаз, носа и рта;
- если заболели — оставайтесь дома;
- нужно чихать и кашлять в сгиб локтя или прикрывать рот, нос салфетками;
- регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности;
- с людьми держите дистанцию в 1,5 метра, особенно с теми, кто имеет симптомы респираторного заболевания.
Ранее мы писали:
- Во львовском Охматдете лечат рекордное количество детей с COVID-19. Это наибольшее количество несовершеннолетних больных с начала пандемии.
- В Украине две области оказались на грани локдауна. Уровень заболеваемости COVID-19 стремительно повышается, а больницы переполнены.