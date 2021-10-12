Зупинилося серце: у Харківській області лікарі швидкої врятували COVID-хвору

Лікарі врятували життя. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харківській області 11 жовтня лікарі швидкої допомоги врятували життя 59-річній COVID-хворій.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці в Facebook.
У пацієнтки трапилася клінічна смерть
11 жовтня бригада у складі лікаря-анестезіолога, медичної сестри і водія прибула на виїзд, де перебувала 59-річна хвора на коронавірус.
Під час госпіталізації у жінки сталася клінічна смерть.
У підсумку медики успішно реанімували хвору і врятували їй життя.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?
В Україні за останню добу виявили 11 996 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 3164 особи більше, ніж вчора.
Всього інфекцію підтвердили у 2 562 085 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 352 жителів України (всього – 59 052). Вилікувати вдалося 2 297 899 інфікованих (5 419 – за останню добу).
Нагадаємо, раніше в київській дитячій лікарні "Охматдит" врятували життя 2-річної пацієнтки Злати. У дівчинки через хворобу відмовили нирки, легені та серце.
Лікарі та медсестри цілодобово працювали і навіть не раз прокидалися посеред ночі. У підсумку їм вдалося витягнути дитину з критичного стану і врятувати, попри відмову важливих органів. У середині вересня Злату виписали додому. Тепер на малечу чекають відновлення і спостереження лікарів, однак її життя вже в безпеці.
Профілактика COVID-19
За інформацією МОЗ України, щоб уберегти себе від коронавірусу, варто дотримуватися наступних рекомендацій:
- слід мити руки з милом протягом не менше 20 секунд;
- не торкайтеся брудними руками очей, носа і рота;
- якщо захворіли — залишайтеся вдома;
- потрібно чхати й кашляти в згин ліктя або прикривати рот, ніс серветками;
- регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні;
- з людьми тримайте дистанцію в 1,5 метра, особливо з тими, хто має симптоми респіраторного захворювання.
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