Оставили гнить? В Херсонской области поле усеяно тоннами помидоров

Фермеры оставляют на полях урожай помидоров / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские фермеры массово оставляют на полях урожай помидоров. Еще недавно они избавлялись от арбузов, которых в этом году уродило больше необходимого.

Об этом свидетельствует видео из соцсетей.

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Горы помидоров были замечены рядом с Голой Пристанью под Херсоном, где занимаются выращиванием помидоров, а также производством томатной пасты.

Тонны томатов остаются на полях. Фермерам невыгодно их вывозить, ведь и так в этом году они понесли большие материальные убытки.

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Что будет с помидорами

Очевидцы говорят, что помидоры на полях собирают комбайны. Зеленые помидоры на производство томатной пасты не берут, их оставляют на полях пропадать.

Людям никто не запрещает собирать помидоры, видимо, хозяева полей не против, инaчe бы им мешали это делать. Вcё paвнo oвoщи пepeгниют и пoйдут в кaчecтвe удoбpeния. A тaк цeлыe пoмидopы можно еще перепродать, либо пустить на домашнюю консервацию.

В Днепре фермеры бесплатно раздавали арбузы

Как пишет 056.ua, изначально владельцы хотели отдать арбузы детям в школу или детсады, но выяснилось, что на это нужны справки и участие в тендерах. Поэтому предприниматели раздали арбузы желающим. Они подвезли машину по адресу ул. Гладкова, 7.

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В комментариях некоторые пользователи возмущались тем, что люди забирали труды фермеров как должное и даже символически не отблагодарили гривной. Однако очевидцы отметили, что фермеры наотрез не хотели брать деньги.

Украинцы – не фанаты арбузов

В целом в нашей стране выращивается около 400 тысяч тонн этой культуры в год. Больше трети (38%) – в Херсонской области.

При этом украинцы употребляют арбузы не так часто, как жители других стран. К примеру, один житель Украины съедает всего 4 кг в год. Для сравнения: по данным FAOstat, больше всего арбузов потребляют в Армении – 47 кг в год на одного человека.

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