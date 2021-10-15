Залишили гнити? У Херсонській області поле засіяне тоннами помідорів

Фермери залишають на полях урожай помідорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські фермери масово залишають на полях урожай помідорів. Ще недавно вони позбавлялися від кавунів, яких в цьому році вродило більше необхідного.

Про це свідчить відео з соцмереж.

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Гори помідорів були помічені поряд з Голою Пристанню під Херсоном, де займаються вирощуванням помідорів, а також виробництвом томатної пасти.

Тонни томатів залишаються на полях. Фермерам невигідно їх вивозити, адже і так в цьому році вони понесли великі матеріальні збитки.

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Що буде з помідорами

Очевидці кажуть, що помідори на полях збирають комбайни. Зелені помідори на виробництво томатної пасти не беруть, їх залишають на полях пропадати.

Людям ніхто не забороняє збирати помідори, мабуть, господарі полів не проти, бо вони їм би заважали це робити. Вcе одно oвoщі пepeгниють і підуть в якості добрива. A тaк цілі пoмідopи можна ще перепродати, або пустити на домашню консервацію.

У Дніпрі фермери безкоштовно роздавали кавуни

Як пише 056.ua, спочатку власники хотіли віддати кавуни дітям в школу або в дитсадки, але з'ясувалося, що на це потрібні довідки і участь в тендерах. Тому підприємці роздали кавуни бажаючим. Вони підвезли машину за адресою вул. Гладкова, 7.

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У коментарях деякі користувачі обурювалися тим, що люди забирали праці фермерів як належне і навіть символічно не подякували гривнею. Однак очевидці зазначили, що фермери навідріз не хотіли брати гроші.

Українці – не фанати кавунів

В цілому в нашій країні вирощується близько 400 тисяч тонн цієї культури в рік. Більше третини (38%) – в Херсонській області.

При цьому українці вживають кавуни не так часто, як жителі інших країн. Наприклад, один житель України з'їдає всього 4 кг на рік. Для порівняння: за даними FAOstat, найбільше кавунів споживають в Вірменії – 47 кг на рік на одну людину.

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