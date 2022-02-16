Отказывали ноги и руки. Во Львове у ребенка начались серьезные COVID-осложнения

Во Львове у девочки после коронавируса начались осложнения. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове 11-летняя девочка переболела коронавирусом и у нее начали отказывать руки и ноги. Такие осложнения после COVID-19 в мире встречаются крайне редко.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

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Что произошло?

Коронавирус 11-летняя Соломия перенесла в легкой форме, из симптомов была только потеря обоняния и вкуса. Но уже через несколько недель у девочки начала сильно болеть голова и она почувствовала слабость в ногах, а затем – в руках. Через время ребенок уже не смог держать вилку.

В результате девочку срочно госпитализировали в реанимацию, где она провела две недели.

Девочке поставили страшный диагноз

Медики установили ребенку диагноз – острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и спастическая тетраплегия (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов. Это воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, при котором молниеносно поражаются двигательная и чувствительная способность.

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Что могло спровоцировать болезнь?

Как выяснили врачи, COVID-19 запустил ложную работу иммунной системы, которая стала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя организм.

Что сейчас с девочкой?

Спустя две недели в реанимации состояние девочки удалось стабилизировать. Еще месяц Соломия лечилась в неврологическом отделении: занималась с реабилитологом, заново училась сидеть, а потом и ходить.

Все это произошло в мае прошлого года, именно тогда Соломия попала в реанимацию. Сейчас после очередного планового осмотра врачи могут уверенно сказать, что болезнь отступила – развитие осложнения приостановлено, подвижность ног и рук восстановлена.

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Медики напомнили, что последние волны коронавируса все более агрессивны, в частности, к детям. Они приводят к разным осложнениям: поражению сердечно-сосудистой и нервной системы, головного мозга, панкреатиту, плевриту, пневмониям и т.д.

Сейчас 11-летняя Соломия чувствует себя хорошо

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