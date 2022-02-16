Відмовляли ноги та руки. У Львові у дитини почалися серйозні COVID-ускладнення

У Львові у дівчинки після коронавірусу почалися ускладнення. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові 11-річна дівчинка перехворіла на коронавірус і у неї почали відмовляти руки та ноги. Такі ускладнення після COVID-19 у світі зустрічаються дуже рідко.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.

Реклама

Що сталося?

Коронавірус 11-річна Соломія перенесла у легкій формі, із симптомів була лише втрата нюху та смаку. Але вже через кілька тижнів у дівчинки почала сильно боліти голова і вона відчула слабкість у ногах, а потім – у руках. Через якийсь час дитина вже не змогла тримати виделку.

Зрештою дівчинку терміново госпіталізували до реанімації, де вона провела два тижні.

Дівчинці поставили страшний діагноз

Медики встановили дитині діагноз – гострий поперечний мієліт у шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів. Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, за якого блискавично вражаються рухова та чутлива здатність.

Реклама

Що могло спровокувати хворобу?

Як з'ясували лікарі, COVID-19 запустив хибну роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи свій же організм.

Що зараз з дівчинкою?

Через два тижні у реанімації стан дівчинки вдалося стабілізувати. Ще місяць Соломія лікувалася у неврологічному відділенні: займалася з реабілітологом, знову вчилася сидіти, а потім і ходити.

Все це сталося у травні минулого року, саме тоді Соломія потрапила до реанімації. Наразі вкотре після планового огляду лікарі можуть упевнено сказати, що хвороба відступила – розвиток ускладнення припинено, рухливість ніг та рук відновлено.

Реклама

Медики нагадали, що останні хвилі коронавірусу є дедалі агресивнішими, зокрема, до дітей. Вони призводять до різного роду ускладнень: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо.

Зараз 11-річна Соломія почувається добре

Раніше ми писали: