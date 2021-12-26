Отлетел в бетонную стену: в Харьковской области школьница "играла в футбол" котом (видео)

В Харьковской области девочка издевалась над котом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области школьница издевалась над уличным котом. Девочка играла им в футбол, от удара животное улетело на несколько метров и ударилось в бетонную стену.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков. Главное. Политика"

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На записи видно, как, вероятно, нетрезвая школьница на улице схватила кота и ударила его ногой как мяч. В итоге животное улетело и ударилось в бетонную стену. После этого девочка-оператор и сама героиня видео начали громко смеяться.

Осторожно! Видео 18+!

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Что известно о девочке на видео

В Сети пишут, что на записи была ученица 9 класса одной из школ Чугуевского района Харьковской области. В тот вечер она была пьяна. Также в соцсетях уточняют, что подросток раньше стояла на учете полиции.

Уже извинилась

После того, как видео быстро распространилось в соцсетях, девочка записала видеообращение, на котором извинилась за свой поступок.

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"Хочу обратиться ко всем людям и попросить прощение за совершенное. Я осознала свой поступок, сама себя за это ненавижу. Я раскаиваюсь искренне, я не знаю, что тогда на меня напало. Клянусь, что такого больше не повторится. Мне очень стыдно за себя, простите еще раз", – сказала девочка.

Судя по записи, школьница читала уже заготовленный текст с извинениями.

Что говорят в полиции?

После инцидента неравнодушная жительница Харькова написала заявление в полицию. Правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Максимальное наказание за такое преступление – от 5 до 8 лет тюрьмы.

"Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот убежал от школьницы", - отметили в пресс-службе.