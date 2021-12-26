Відлетів у бетонну стіну: на Харківщині школярка "грала у футбол" котом (відео)

У Харківській області дівчинка знущалася з кота / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області школярка знущалася з вуличного кота. Дівчинка грала ним у футбол, від удару тварина полетіла на кілька метрів і вдарилася об бетонну стіну.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Харків. Головне. Політика".

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На записі видно, як, вірогідно, нетвереза школярка на вулиці схопила кота та вдарила його ногою, як м'яч. Зрештою тварина влетіла і вдарилася об бетонну стіну. Після цього дівчинка-оператор та сама героїня відео почали голосно сміятися.

Обережно! Відео 18+!

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Що відомо про дівчинку на відео

У Мережі пишуть, що на записі була учениця 9-го класу однієї зі шкіл Чугуївського району Харківської області. Того вечора вона була п'яна. Також у соцмережах уточнюють, що дівчина-підліток раніше стояла на обліку поліції.

Вже вибачилася за вчинок

Після того, як відео швидко поширилося у соцмережах, дівчинка записала відеозвернення, на якому вибачилася за свій вчинок.

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"Хочу звернутися до всіх людей та попросити прощення за скоєне. Я усвідомила свій вчинок, сама себе за це ненавиджу. Я каюсь щиро, я не знаю, що тоді на мене напало. Присягаюсь, що такого більше не повториться. Мені дуже соромно за себе, вибачте ще раз", – сказала дівчинка.

Судячи із запису, школярка читала вже заготовлений текст із вибаченнями.

Що кажуть у поліції?

Після інциденту небайдужа мешканка Харкова написала заяву до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Максимальне покарання за такий злочин – від 5 до 8 років в'язниці.

"Свої дії підліток пояснити не змогла та зазначила, що шкодує про вчинене. Тварина жива, кіт втік від школярки", -зазначили у пресслужбі.