Отпугивают россиян? Под Черкассами призвали массово вывесить украинские флаги

Украинцев призывают вывешивать флаги. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти города Каменка Черкасской области призвали местных жителей на своих частных домах закрепить государственные флаги.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Каменки.

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"Уважаемые жители общины, просим вас на своих частных домах закрепить государственные флаги. А также на своих частных автомобилях закрепить национальные символику и национально-патриотические лозунги", – заявили в горсовете.

Такое нововведение придумали в целях консолидации украинского народа для защиты украинской государственности и организации информационного сопротивления российской агрессии.

Реакция Сети

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на такую просьбу властей:

"Нет слов"

"Программу теробороны примите и предусмотрите по ней средства. Патриотичнее и эффективнее будет. В общинах уже комплектация идет, вы только флаги вывешиваете"

Из-за угрозы вторжения РФ. В Харькове прошел Марш единства

В Харькове в субботу, 5 февраля, прошел Марш единства. Мероприятие состоялось на улице Сумской.

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Из-за угрозы вторжения России в Украину общественные организации Харькова решили объединиться и показать, чей город.

"Марш этот не политический, разрешены только флаги Украины. Я думаю, у нас получится показать, что Харьков — это Украина, что харьковчане все с флагами Украины, и никакой другой истории, которую нам хотят навязать", — отметил глава общественного совета при Харьковской облгосадминистрации Константин Немичев.

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