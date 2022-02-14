Відлякують росіян? Під Черкасами закликали масово вивісити українські прапори

Українців закликають вивішувати прапори. Фото: колаж "Сьогодні"
Влада міста Кам'янка Черкаської області закликала місцевих жителів на своїх приватних будинках закріпити державні прапори.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради Кам'янки.
"Шановні мешканці громади, просимо вас на своїх приватних будинках закріпити державні прапори. А також на своїх приватних автомобілях закріпити національні символіку та національно-патріотичні гасла", – заявили у міськраді.
Таке нововведення вигадали з метою консолідації українського народу для захисту української державності та організації інформаційного опору російської агресії.
Реакція Мережі
Користувачі Мережі неоднозначно відреагували на таке прохання влади:
- "Немає слів"
- "Програму тероборони прийміть та передбачте за нею кошти. Патріотичніше і ефективніше буде. В громадах уже комплектація йде, ви лише прапори вивішуєте"
Через загрозу вторгнення РФ. У Харкові пройшов Марш єдності
У Харкові у суботу, 5 лютого, пройшов Марш єдності. Захід відбувся на вулиці Сумській.
Через загрозу вторгнення Росії в Україну громадські організації Харкова вирішили об'єднатися та показати, чиє місто.
"Марш цей не політичний, дозволено лише прапори України. Я думаю, нам вдасться показати, що Харків — це Україна, що харків'яни всі з прапорами України, і жодної іншої історії, яку нам хочуть нав'язати", — зазначив голова громадської ради при Харківській. облдержадміністрації Костянтин Немічев.
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