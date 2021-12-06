Отстреливался, чтобы защитить семью: в Ровенской области напали на полицейского

О подозрении сообщили всем участникам нападения / Коллаж "Сегодня"
В Сарнах Ровенской области несколько молодых людей напали на полицейского и его жену. Копу пришлось отстреливаться.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.
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Между молодыми людьми и полицейским возник конфликт. Они выследили, где живет коп. После этого молодые люди повредили ворота сотруднику полиции, а потом набросили на него и его жену.
Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.
Что с задержанными
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. О подозрении сообщили всем четырем участникам нападения на полицейского.
Суд оставил под ночным домашним арестом трех фигурантов, а еще одному меру пресечения изберут позже.
Сколько им грозит
За нападение молодым людям может грозить ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 4 лет.
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