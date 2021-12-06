Відстрілювався, щоб захистити сім'ю: на Рівненщині напали на поліцейського

Про підозру повідомили всіх учасників нападу / Колаж "Сьогодні"

У Сарнах Рівненщини кілька молодих людей напали на поліцейського та його дружину.Копу довелося відстрілюватись.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

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Деталі

Між молодими людьми та поліцейським виник конфлікт. Вони вистежили, де мешкає коп. Після цього молодики пошкодили ворота співробітнику поліції, а потім накинули на нього та його дружину.

Щоб захистити свою сім'ю, поліцейському довелося застосувати травматичну зброю. В результаті троє людей отримали поранення.

Що із затриманими

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Про підозру повідомили всім чотирьом учасникам нападу на поліцейського.

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Суд залишив під нічним домашнім арештом трьох фігурантів, а ще одногому запобіжний захід оберуть пізніше.

Скільки їм загрожує

За напад молодим людям може загрожувати обмеження волі до 5-ти років або позбавлення волі до 4-х років.

П'яний водій жорстоко побив поліцейського під Хмельницьким

Суд призначив стаціонарну психіатричну експертизу чоловіку, який побив заступника начальника ГУ НП у Хмельницькій області.

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Чоловіка направили до Київського міського центру судово-психіатричних експертиз на період до кінця терміну досудового розслідування – до 5 грудня 2021 року. Стаціонарна експертиза має на увазі тривале психіатричне спостереження в медустанові.

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