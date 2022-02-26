Ожесточенные бои в Сумах: как выглядит город сейчас (видео)

Оккупанты повредили многоэтажку / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сумах до сих пор продолжаются артобстрелы. На улице Белопольская выбитые стекла в квартирах и воронка от снаряда на улице.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Местные жители показали последствия обстрела в Сумах.
"4 снаряда рвануло возле дома. Повыбивало все стекла на первых этажах, стеклопакеты побитые все. В моей квартире все стекла выбиты. Выше на этажах без стекла. Плюс воронка возле дома и побита лавочка", – рассказал очевидец.
В Сумах возобновились бои, технику и военного РФ взяли в плен
В Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации.
По данным Сумской военной администрации, военный РФ задержан на выезде из Сум. В нашем распоряжении видео от местной гражданско-военной администрации.
В Telegram-каналах публикуют видео из Сум, где задержан российский военный. Он плачет, пока его допрашивают местные жители. В ответ на вопрос: "Кто вас направил сюда?" – военный заслоняет лицо руками и плачет.