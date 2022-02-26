Запеклі бої у Сумах: як виглядає місто зараз (відео)

Окупанти пошкодили багатоповерхівку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах досі тривають артобстріли. На вулиці Білопільська вибите скло у квартирах та яма від снаряда на вулиці.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Місцеві жителі показали наслідки обстрілу у Сумах.

"4 снаряди рвонуло біля будинку. Повибивало все скло на перших поверхах, склопакети побиті всі. У моїй квартирі все скло вибите. Вище на поверхах без скла. Плюс яма біля будинку і побита лавка", – розповів очевидець.

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У Сумах відновилися бої, техніку та військового РФ взяли в полон

У Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли у полон військового Російської Федерації.

За даними Сумської військової адміністрації, військового РФ затримано на виїзді із Сум. У нашому розпорядженні відео від місцевої цивільно-військової адміністрації.