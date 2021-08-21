Передышка на фронте. На Донбассе вторые сутки без обстрелов

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Getty Images, Сегодня

За минувшие сутки, 20 августа, и в течение всей ночи на субботу, 21 августа, на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сутки выявили троих человек, которых проверяют на возможное участие в военных формированиях РФ и ее наемников. Раскрыто 26 преступлений.