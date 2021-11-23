Первые жертвы холода: на Прикарпатье насмерть замерз мужчина

Врачи следили за состоянием здоровья пациента / Коллаж "Сегодня"

В Украине становится холоднее. С каждым днем температура воздуха опускается на несколько градусов. Из-за этого в городе Калуш Ивано-Франковской области от переохлаждения уже погиб мужчина. Его доставили в больницу, где он и скончался.

Обэ том сообщает управление по гражданской защите Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Детали

Бездомного госпитализировали в Калушскую центральную районную больницу. На этот момент он уже был в коме. Не приходя в сознание он скончался.

"В больницу госпитализировали мужчину без постоянного места жительства (личные данные устанавливают) с диагнозом – переохлаждение. Гражданин не приходя в сознание скончался", – утверждают в управлении по гражданской защите Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

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"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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