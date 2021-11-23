Перші жертви холоду: на Прикарпатті на смерть замерз чоловік

Лікарі стежили за станом здоров'я пацієнта / Колаж "Сьогодні"

В Україні стає холодніше. З кожним днем температура повітря опускається на кілька градусів. Через це у місті Калуш Івано-Франківської області від переохолодження вже загинув чоловік. Його доправили до лікарні, де він і помер.

Обітом повідомляє управління з цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

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Деталі

Безпритульного госпіталізували до Калуської центральної районної лікарні. На цей момент він уже був у комі. Не приходячи до тями він помер.

"До лікарні госпіталізували чоловіка без постійного проживання (особисті дані встановлюють) з діагнозом – переохолодження. Громадянин не приходячи до тями помер", – стверджують в управлінні із цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг, будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

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"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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