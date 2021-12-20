План не сработал. В Одессе пьяная женщина украла яхту и пыталась доплыть в Николаев

Нарушительница была под действием наркотиков / Коллаж "Сегодня"

В Одессе у морского вокзала украли яхту. Патрульные задержали нарушительницу с признаками наркотического опьянения.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

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Детали

В полицию обратился владелец судна. Яхты не было на месте. Ее нашли уже врезавшейся в бетонное ограждение в море.

Хотела в попасть в город

На борту находилась 25-летняя женщина. Она была с признаками наркотического опьянения. Таким образом она хотела попасть в Николаев.

Нарушает не первый раз

Женщина уже была объявлена в розыск. Также дважды в течение года она попадалась на вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Накажут ли нарушительницу

На гражданку полицейские составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали его следователям.

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