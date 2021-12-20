План не сработал. В Одессе пьяная женщина украла яхту и пыталась доплыть в Николаев

Нарушительница была под действием наркотиков / Коллаж "Сегодня"
В Одессе у морского вокзала украли яхту. Патрульные задержали нарушительницу с признаками наркотического опьянения.
Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.
Детали
В полицию обратился владелец судна. Яхты не было на месте. Ее нашли уже врезавшейся в бетонное ограждение в море.
Хотела в попасть в город
На борту находилась 25-летняя женщина. Она была с признаками наркотического опьянения. Таким образом она хотела попасть в Николаев.
Нарушает не первый раз
Женщина уже была объявлена в розыск. Также дважды в течение года она попадалась на вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Накажут ли нарушительницу
На гражданку полицейские составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали его следователям.
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