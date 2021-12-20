План не спрацював. В Одесі жінка вкрала яхту і намагалася доплисти до Миколаєва

Порушниця була під дією наркотиків / Колаж "Сьогодні"
В Одесі біля морського вокзалу вкрали яхту. Патрульні затримали порушницю з ознаками наркотичного сп'яніння.
Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.
Деталі
До поліції звернувся власник судна. Яхти не було на місці. Її знайшли вже врізаною в бетонну огорожу в морі.
Хотіла потрапити до міста
На борту була 25-річна жінка. Вона була з ознаками наркотичного сп'яніння. Таким чином вона хотіла потрапити до Миколаєва.
Порушує не вперше
Жінку вже було оголошено у розшук. Також двічі протягом року вона траплялася на керуванні в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Чи покарають порушницю
На громадянку поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Управління транспортними засобами або судами у стані сп'яніння) КУпАП та передали його слідчим.
Раніше ми писали:
- Бізнесмен та політик Геннадій Корбанподарував Міському палацу дітей та юнацтва Дніпровської міської ради 38-метрову річкову яхту "Аталанта".
- Біля Жукового острова в акваторії Дніпра у Києві горіла яхта. На гасіння пожежі було спрямовано пожежні катери. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.