Победить страх войны: как Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса (видео)

12-летний Тимур Осанов из Краматорска даже через годы боится спать сам. Он вспоминает те времена, когда пришлось бежать от обстрелов и прятаться в подвалах. Травму из-за войны ребенок может преодолеть только с помощью психотерапии и положительных чувств.
Как война повлияла на жизнь семьи
Только рядом с мамой 12-летний Тимур Осанов чувствует себя в безопасности.
"У Тимура была сильная психологическая травма. Он до сих пор просится со мной поспать, боится темноты. Война сильно повлияла на жизнь всей семьи", – рассказывает мама мальчика Ольга Османова.
В разгар боевых действий женщине даже пришлось уволиться с работы, чтобы быть рядом с детьми.
"Город опустел через 2 дня. Он превратился в мертвый огород и страшно детей оставят. Особенно беспокоилась о младшем сыне! В отличие от старшего, он более уязвим", – добавляет мама мальчика.
Успокаивал сам себя
"Мы бежали к бабушке. Там были подвалы и было безопасно. Мне было очень страшно", – рассказывает 12-летний Тимур.
В стрессовые моменты мальчик сам себя успокаивал. В летнем лагере по проекту "Мирное лето" психологи подтвердили, эта техника эффективна и помогает справиться с паникой.
"В лагере я нашел для себя много друзей, участвовал в конкурсах разных. Мы ходили по нему, в кружках участвовали. Мне больше всего понравился Кинокемп!", – рассказывает Тимур Османов.
Все для детей
Поздравить с праздниками ребят, как постоянных участников проектов Фонда Рината Ахметова,
представители благотворительной организации приехали лично.
"Искренняя благодарность Фонду за чудесные подарки, а также за работу Фонда. И, конечно, Ринату Леонидовичу огромное спасибо за поддержку и за помощь детям", – добавила Ольга Османова.
Акции "Ринат Ахметов – детям" уже более 20 лет. И только за последние время новогодние
подарки получили около миллиона девочек и мальчиков.
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