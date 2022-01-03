Победить страх войны: как Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса (видео)

12-летний Тимур Осанов из Краматорска даже через годы боится спать сам. Он вспоминает те времена, когда пришлось бежать от обстрелов и прятаться в подвалах. Травму из-за войны ребенок может преодолеть только с помощью психотерапии и положительных чувств.

Как война повлияла на жизнь семьи

Только рядом с мамой 12-летний Тимур Осанов чувствует себя в безопасности.

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"У Тимура была сильная психологическая травма. Он до сих пор просится со мной поспать, боится темноты. Война сильно повлияла на жизнь всей семьи", – рассказывает мама мальчика Ольга Османова.

В разгар боевых действий женщине даже пришлось уволиться с работы, чтобы быть рядом с детьми.

"Город опустел через 2 дня. Он превратился в мертвый огород и страшно детей оставят. Особенно беспокоилась о младшем сыне! В отличие от старшего, он более уязвим", – добавляет мама мальчика.

Успокаивал сам себя

"Мы бежали к бабушке. Там были подвалы и было безопасно. Мне было очень страшно", – рассказывает 12-летний Тимур.

В стрессовые моменты мальчик сам себя успокаивал. В летнем лагере по проекту "Мирное лето" психологи подтвердили, эта техника эффективна и помогает справиться с паникой.

"В лагере я нашел для себя много друзей, участвовал в конкурсах разных. Мы ходили по нему, в кружках участвовали. Мне больше всего понравился Кинокемп!", – рассказывает Тимур Османов.

Все для детей

Поздравить с праздниками ребят, как постоянных участников проектов Фонда Рината Ахметова,

представители благотворительной организации приехали лично.

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"Искренняя благодарность Фонду за чудесные подарки, а также за работу Фонда. И, конечно, Ринату Леонидовичу огромное спасибо за поддержку и за помощь детям", – добавила Ольга Османова.

Акции "Ринат Ахметов – детям" уже более 20 лет. И только за последние время новогодние

подарки получили около миллиона девочек и мальчиков.

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