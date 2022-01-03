Перемогти страх війни: як Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям Донбасу (відео)

12-річний Тимур Осанов із Краматорська навіть через роки боїться спати сам. Він згадує ті часи, коли довелося тікати від обстрілів та ховатися у підвалах. Травму через війну дитина може подолати лише за допомогою психотерапії та позитивних емоцій.

Як війна вплинула життя сім'ї

Тільки поряд із мамою 12-річний Тимур Осанов почувається у безпеці.

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"Тімур мав сильну психологічну травму. Він досі проситься зі мною поспати, боїться темряви. Війна сильно вплинула на життя всієї родини", – розповідає мама хлопчика Ольга Османова.

У розпал бойових дій жінці навіть довелося звільнитися з роботи, щоб бути поруч із дітьми.

"Місто спорожніло через 2 дні. Воно перетворилося на мертве місто і страшно дітей залишати. Особливо турбувалася про молодшого сина! На відміну від старшого, він більш вразливий", – додає мама хлопчика.

Заспокоював сам себе

"Ми бігли до бабусі. Там були підвали та було безпечно. Мені було дуже страшно", – розповідає 12-річний Тимур.

У стресові моменти хлопчик сам себе заспокоював. У літньому таборі за проєктом "Мирне літо" психологи підтвердили, ця техніка ефективна та допомагає впоратися з панікою.

"У таборі я знайшов для себе багато друзів, брав участь у конкурсах різних. Ми ходили по ньому, у гуртках брали участь. Мені найбільше сподобався Кінокемп!", – розповідає Тимур Османов.

Все для дітей

Привітати зі святами хлопців як постійних учасників проектів Фонду Ріната Ахметова,

представники благодійної організації приїхали особисто.

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"Щира подяка Фонду за чудові подарунки, а також за роботу Фонду. І, звичайно, Рінату Леонідовичу велике спасибі за підтримку та допомогу дітям", – додала Ольга Османова.

Акції "Рінат Ахметов – дітям" вже понад 20 років. І лише за останні час новорічні подарунки отримали близько мільйона дівчаток та хлопчиків.

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