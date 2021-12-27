Под Черкассами в жуткое ДТП попала семья: троих детей забрали в больницу

В Черкасской области произошло ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, на автодороге Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали дети – их госпитализировали в больницу с разными травмами.

Об этом сообщает Суспільне.

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Детали ДТП

Во время аварии в автомобиле ВАЗ "Калина" было пять человек, среди которых — дети. Их с разными травмами доставили в лечебное учреждение.

Как сообщили в ГСЧС, машина слетела в кювет. На месте ДТП медики оказали помощь трем детям и двум взрослым.

"На месте происшествия работали три бригады скорой. В Черкасскую областную детскую больницу медики доставили пятилетнюю девочку с переломом носа и ушибом колена, трехлетнего мальчика с ушибом колена и трехмесячного мальчика с поверхностной травмой головы. У мамы, которую доставили в медучреждение вместе с детьми, была стрессовая реакция", – сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок.

Кроме того, 54-летнего водителя автомобиля с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, и ушибом грудной клетки медики доставили в Золотоношскую многопрофильную больницу.

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В Броварском районе в ДТП попала иномарка BMW X5 и легковушка ВАЗ-2115. После столкновения ВАЗ загорелся, пострадали четыре человека.

Авария произошла 26 декабря около 14:00 на трассе Киев – Чернигов вблизи села Скибин.