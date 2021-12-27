Під Черкасами у страшну ДТП потрапила сім'я: трьох дітей забрали до лікарні

На Черкащині сталася ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У понеділок, 27 грудня, на автодорозі Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії постраждали діти – їх госпіталізували до лікарні з різними травмами.
Про це повідомляє Суспільне.
Деталі ДТП
Під час аварії в автомобілі ВАЗ "Калина" було п'ять осіб, серед яких діти. Їх з різними травмами доставили до лікувального закладу.
Як повідомили у ДСНС, машина злетіла у кювет. На місці ДТП медики надали допомогу трьом дітям та двом дорослим.
"На місці події працювали три бригади швидкої. До Черкаської обласної дитячої лікарні медики доправили п'ятирічну дівчинку із переломом носа та забоєм коліна, трирічного хлопчика із забоєм коліна та тримісячного хлопчика з поверхневою травмою голови. У мами, яку доправили у медзаклад разом з дітьми, була стресова реакція", – повідомила прессекретар Обласного центру екстреної медичної допомоги Ірина Назарок.
Крім того, 54-річного водія автомобіля із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, та забиттям грудної клітки медики доставили до Золотоніської багатопрофільної лікарні.
Під Києвом у страшну ДТП з пожежею потрапила сім'я з дітьми – усі у лікарні
У Броварському районі в ДТП потрапила іномарка BMW X5 та легковик ВАЗ-2115. Після зіткнення ВАЗ загорівся, постраждали чотири особи.
Аварія сталася 26 грудня близько 14:00 на трасі Київ – Чернігів поблизу села Скибин.
За попередніми даними, зіткнулися ВАЗ-2115 під керуванням 32-річного водія та BMW X5, який їхав попереду. Внаслідок ДТП ВАЗ спалахнув. Як пише dtp.kiev.ua, після удару пасажирку затисло в авто.
Постраждали 32-річний водій та його дружина і двоє неповнолітніх дітей, 7 та 9 років. Їх доправили до лікарні для надання допомоги.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Керування транспортом у стані сп'яніння.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
Раніше ми писали:
- Під Дніпром у страшну ДТП потрапила ціла родина: загинули діти (фото)
- Від удару відкинуло на "зустрічку": у Миколаєві в ДТП із вантажівкою загинули двоє осіб
- На Харківщині сталася смертельна ДТП: що з постраждалими (відео)
- У Харкові завершили розслідувати смертельну ДТП із 16-річним мажором – що відомо
- Протаранив авто та зніс людей: ми дізналися, що з потерпілими після ДТП у Дніпрі