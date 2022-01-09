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Под Днепром 9-летние мальчики взорвали петарду: их забрали в больницу с серьезными ожогами

София Ковнир
9 января, 10:02
ЧП случилось 8 января. Дети обнаружили опасный предмет на улице

В Днепропетровской области мальчики взорвали петарду. Фото: коллаж "Сегодня"

В Покрове Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли на улице петарду и подожгли ее. В результате дети получили серьезные ожоги и их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Информатор.

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Подробности ЧП

8 января двое мальчиков обнаружили продолговатый предмет – петарду, и решили поджечь ее. В результате пламя обожгло детей.

В каком состоянии дети?

У одного из мальчиков повреждены лицо и руки. С ожогами 2-3 степени его госпитализировали в больницу Днепра. У другого ребенка – ожоги 2-ой степени, он находится дома.

В Черкасской области ребенок попал в больницу из-за фейерверка

В селе Сагуновка Черкасской области мальчик травмировалась пиротехникой. У ребенка ожоги лица и рук. Сейчас помощь мальчику оказывают медики.

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Событие произошло 8 января. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.

"В результате пиротехническое средство вспыхнуло, ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали", – говорится в сообщении.

Полицией сведения внесены в Единый учет.

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Советы по пиротехническим изделиям

Правоохранители опубликовали рекомендации по выбору и приобретению пиротехнической продукции:

  • проверяйте наличие на пиротехническом изделии информации о сроке годности изделия или его гарантийном сроке;
  • такие изделия следует покупать только в специализированных торговых местах;
  • не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие дефекты и другие повреждения корпуса или фитиля;
  • к каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть инструкция по применению (эксплуатации), содержащая информацию об опасности пиротехнического изделия и ограничение по возрасту его применения.

"Помните: пиротехнические изделия не игрушки, они могут вызвать серьезные ожоги или травмы рук, лица, глаз. При их использовании обязательно соблюдать правила личной безопасности", – говорится в сообщении.

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