Под Днепром 9-летние мальчики взорвали петарду: их забрали в больницу с серьезными ожогами

В Днепропетровской области мальчики взорвали петарду. Фото: коллаж "Сегодня"

В Покрове Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли на улице петарду и подожгли ее. В результате дети получили серьезные ожоги и их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Информатор.

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Подробности ЧП

8 января двое мальчиков обнаружили продолговатый предмет – петарду, и решили поджечь ее. В результате пламя обожгло детей.

В каком состоянии дети?

У одного из мальчиков повреждены лицо и руки. С ожогами 2-3 степени его госпитализировали в больницу Днепра. У другого ребенка – ожоги 2-ой степени, он находится дома.

В Черкасской области ребенок попал в больницу из-за фейерверка

В селе Сагуновка Черкасской области мальчик травмировалась пиротехникой. У ребенка ожоги лица и рук. Сейчас помощь мальчику оказывают медики.

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Событие произошло 8 января. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.