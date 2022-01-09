Под Днепром 9-летние мальчики взорвали петарду: их забрали в больницу с серьезными ожогами

В Днепропетровской области мальчики взорвали петарду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Покрове Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли на улице петарду и подожгли ее. В результате дети получили серьезные ожоги и их госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает Информатор.
Подробности ЧП
8 января двое мальчиков обнаружили продолговатый предмет – петарду, и решили поджечь ее. В результате пламя обожгло детей.
В каком состоянии дети?
У одного из мальчиков повреждены лицо и руки. С ожогами 2-3 степени его госпитализировали в больницу Днепра. У другого ребенка – ожоги 2-ой степени, он находится дома.
В Черкасской области ребенок попал в больницу из-за фейерверка
В селе Сагуновка Черкасской области мальчик травмировалась пиротехникой. У ребенка ожоги лица и рук. Сейчас помощь мальчику оказывают медики.
Событие произошло 8 января. 11-летний мальчик нашел на улице фейерверк и поджег его.
"В результате пиротехническое средство вспыхнуло, ребенок получил термический ожог лица и обеих кистей рук. Малолетнего доставили в больницу и госпитализировали", – говорится в сообщении.
Полицией сведения внесены в Единый учет.
Советы по пиротехническим изделиям
Правоохранители опубликовали рекомендации по выбору и приобретению пиротехнической продукции:
- проверяйте наличие на пиротехническом изделии информации о сроке годности изделия или его гарантийном сроке;
- такие изделия следует покупать только в специализированных торговых местах;
- не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие дефекты и другие повреждения корпуса или фитиля;
- к каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть инструкция по применению (эксплуатации), содержащая информацию об опасности пиротехнического изделия и ограничение по возрасту его применения.
"Помните: пиротехнические изделия не игрушки, они могут вызвать серьезные ожоги или травмы рук, лица, глаз. При их использовании обязательно соблюдать правила личной безопасности", – говорится в сообщении.