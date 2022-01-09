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Під Дніпром 9-річні хлопці підірвали петарду: їх забрали до лікарні з серйозними опіками

Софія Ковнір
9 січня, 10:02
НП сталася 8 січня. Діти знайшли небезпечний предмет на вулиці

На Дніпропетровщині хлопці підірвали петарду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Покрові Дніпропетровської області 9-річні хлопці знайшли на вулиці петарду та підпалили її. Внаслідок цього діти отримали серйозні опіки і їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі НП

8 січня двоє хлопчиків виявили довгий предмет – петарду – і вирішили підпалити її. У підсумку полум'я обпекло дітей.

У якому стані діти?

В одного з хлопчиків пошкоджено обличчя та руки. Із опіками 2-3 ступеню його госпіталізували до лікарні Дніпра. У іншої дитини – опіки другого ступеня, вона перебуває вдома.

На Черкащині дитина потрапила до лікарні через феєрверк

У селі Сагунівка Черкаської області хлопчик травмувалася піротехнікою. У дитини опіки обличчя та рук. Зараз допомогу хлопчику надають медики.

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Подія сталася 8 січня. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його.

"У результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку.

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Поради щодо піротехніних виробів

Правоохоронці опублікували рекомендації щодо вибору та придбання піротехнічної продукції:

  • перевіряйте наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;
  • такі вироби слід купувати тільки в спеціалізованих торгівельних місцях;
  • не купуйте вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження корпусу або ґнота;
  • до кожного піротехнічного виробу в обов’язковому порядку має бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування.

"Пам’ятайте: піротехнічні вироби не іграшки, вони можуть спричинити серйозні опіки чи травми рук, обличчя, очей. Під час їх використання обов’язково дотримуватись правил особистої безпеки", – йдеться у повідомленні.

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