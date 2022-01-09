Під Дніпром 9-річні хлопці підірвали петарду: їх забрали до лікарні з серйозними опіками

На Дніпропетровщині хлопці підірвали петарду. Фото: колаж "Сьогодні"
У Покрові Дніпропетровської області 9-річні хлопці знайшли на вулиці петарду та підпалили її. Внаслідок цього діти отримали серйозні опіки і їх госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє Інформатор.
Деталі НП
8 січня двоє хлопчиків виявили довгий предмет – петарду – і вирішили підпалити її. У підсумку полум'я обпекло дітей.
У якому стані діти?
В одного з хлопчиків пошкоджено обличчя та руки. Із опіками 2-3 ступеню його госпіталізували до лікарні Дніпра. У іншої дитини – опіки другого ступеня, вона перебуває вдома.
На Черкащині дитина потрапила до лікарні через феєрверк
У селі Сагунівка Черкаської області хлопчик травмувалася піротехнікою. У дитини опіки обличчя та рук. Зараз допомогу хлопчику надають медики.
Подія сталася 8 січня. 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк та підпалив його.
"У результаті піротехнічний засіб спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та обох кистей рук. Малолітнього доставили до лікарні та госпіталізували", – йдеться у повідомленні.
Поліцією відомості внесені до Єдиного обліку.
Поради щодо піротехніних виробів
Правоохоронці опублікували рекомендації щодо вибору та придбання піротехнічної продукції:
- перевіряйте наявність на піротехнічному виробі інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;
- такі вироби слід купувати тільки в спеціалізованих торгівельних місцях;
- не купуйте вироби сумнівного вигляду, що мають дефекти та інші пошкодження корпусу або ґнота;
- до кожного піротехнічного виробу в обов’язковому порядку має бути інструкція із застосування (експлуатації), що містить інформацію про небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком щодо його застосування.
"Пам’ятайте: піротехнічні вироби не іграшки, вони можуть спричинити серйозні опіки чи травми рук, обличчя, очей. Під час їх використання обов’язково дотримуватись правил особистої безпеки", – йдеться у повідомленні.