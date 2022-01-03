Под Днепром мужчина овдовел и два года насиловал дочь

В Днепропетровской области мужчина насиловал дочь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина на протяжении двух лет насиловал свою дочь. Сейчас правоохранители взяли преступника под стражу.

Об этом сообщили в Криворожской Южной окружной прокуратуре, передает Информатор.

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Как стало известно, 35-летний мужчина овдовел и самостоятельно воспитывал двоих детей – 12-летнюю девочку и мальчика.

В течение двух лет злоумышленник регулярно насиловал дочь. Об этом стало известно, когда на семью обратили внимание социальные службы.

В результате в июле девочку и брата забрали от отца. Сейчас дети находятся в реабилитационном центре.

Преступнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Насиловал дочь и издевался над сыном: под Хмельницким осудили отца

В Хмельницкой области отец насиловал дочь и избивал старшего сына. Это происходило на протяжении пяти лет.

40-летний мужчина пять лет насиловал дочь – она чуть не совершила самоубийство. Кроме того, он избивал своего старшего сына. Однажды отец обжег его жаром из печи и среди зимы на всю ночь запер в холодном подвале. Также он принуждал детей к употреблению каннабиса, который выращивал дома.