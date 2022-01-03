Під Дніпром чоловік овдовів і два роки ґвалтував доньку

На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував доньку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік упродовж двох років ґвалтував свою доньку. Наразі правоохоронці взяли злочинця під варту.
Про це повідомили у Криворізькій Південній окружній прокуратурі, передає Інформатор.
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Як стало відомо, 35-річний чоловік овдовів і самостійно виховував двох дітей – 12-річну дівчинку та хлопчика.
Протягом двох років зловмисник регулярно ґвалтував доньку. Про це стало відомо, коли на сім'ю звернули увагу соціальні служби.
У підсумку в липні дівчинку та брата забрали від батька. Тепер діти перебувають у реабілітаційному центрі.
Злочинцеві повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Ґвалтував доньку і знущався із сина: під Хмельницьким засудили батька
У Хмельницькій області батько ґвалтував дочку і бив старшого сина. Це відбувалося упродовж п'яти років.
40-річний чоловік п'ять років ґвалтував дочку – вона мало не вчинила самогубство. Крім того, чоловік бив свого старшого сина. Одного разу батько обпік його жаром з печі та посеред зими на всю ніч замкнув у холодному підвалі. Також він змушував дітей до вживання канабісу, який вирощував удома.
Чоловік отримав 15 років ув'язнення, водночас обвинувачений свою вину визнав.
Як стало відомо, чоловік раніше був засуджений за зґвалтування.
"Коли інші члени сім'ї ставали на захист скривдженого, то гнів агресора ставав ще більшим, а тому тривалий час злочини замовчували", – зазначили правоохоронці.