Під Дніпром чоловік овдовів і два роки ґвалтував доньку

На Дніпропетровщині чоловік ґвалтував доньку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік упродовж двох років ґвалтував свою доньку. Наразі правоохоронці взяли злочинця під варту.

Про це повідомили у Криворізькій Південній окружній прокуратурі, передає Інформатор.

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Як стало відомо, 35-річний чоловік овдовів і самостійно виховував двох дітей – 12-річну дівчинку та хлопчика.

Протягом двох років зловмисник регулярно ґвалтував доньку. Про це стало відомо, коли на сім'ю звернули увагу соціальні служби.

У підсумку в липні дівчинку та брата забрали від батька. Тепер діти перебувають у реабілітаційному центрі.

Злочинцеві повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Ґвалтував доньку і знущався із сина: під Хмельницьким засудили батька

У Хмельницькій області батько ґвалтував дочку і бив старшого сина. Це відбувалося упродовж п'яти років.

40-річний чоловік п'ять років ґвалтував дочку – вона мало не вчинила самогубство. Крім того, чоловік бив свого старшого сина. Одного разу батько обпік його жаром з печі та посеред зими на всю ніч замкнув у холодному підвалі. Також він змушував дітей до вживання канабісу, який вирощував удома.