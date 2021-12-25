Под Днепром в жуткое ДТП попала целая семья: погибли дети (фото)

В Днепропетровской области произошла жуткая авария. Фото: коллаж "Сегодня"

На трассе М-30 в Днепропетровской области произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля и в результате погибли дети.

Об этом сообщает Информатор.

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Подробности ДТП

Авария с участием Audi A6 и Mercedes Sprinter произошла в районе села Николаевка около 20:00 24 декабря.

По предварительной информации, в Audi была многодетная семья. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Sprinter.

Есть погибшие

В результате ДТП погиб 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года.

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Также пострадала женщина и 8-летний ребенок. Малыш находится в тяжелом состоянии в больнице.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

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ДТП в Днепропетровской области. Фото: Информатор

Самые распространенные причины аварий

Превышение безопасной скорости;

Нарушение правил проезда перекрестков;

Нарушение правил маневрирования;

Нарушение правил проезда пешеходных переходов;

Несоблюдение дистанции;

Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

Выезд на встречную полосу;

Переход в неустановленном месте;

Неожиданный выезд на проезжую часть;

Невыполнение требований сигналов регулирования.

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