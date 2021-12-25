Під Дніпром у страшну ДТП потрапила ціла родина: загинули діти (фото)

На Дніпропетровщині сталася моторошна аварія. Фото: колаж "Сьогодні"
На трасі М-30 у Дніпропетровській області сталася смертельна аварія. Зіткнулися два автомобілі і внаслідок цього загинули діти.
Про це повідомляє Інформатор.
Деталі ДТП
Аварія за участю Audi A6 та Mercedes Sprinter сталася у районі села Миколаївка близько 20:00 24 грудня.
За попередньою інформацією, в Audi була багатодітна сім'я. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Mercedes Sprinter.
Є загиблі
Внаслідок ДТП загинула 12-річна дитина та її зведений брат віком до 1 року.
Також постраждала жінка та 8-річна дитина. Малюк перебуває у важкому стані у лікарні.
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини аварії.
ДТП у Дніпропетровській області. Фото: Інформатор
Найпоширеніші причини аварій
- Перевищення безпечної швидкості.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Порушення правил маневрування.
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів.
- Недотримання дистанції.
- Управління транспортним засобом у нетверезому стані.
- Виїзд на зустрічну смугу.
- Перехід у невстановленому місці.
- Несподіваний виїзд на проїжджу частину.
- Невиконання вимог сигналів регулювання.