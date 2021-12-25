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Під Дніпром у страшну ДТП потрапила ціла родина: загинули діти (фото)

Софія Ковнір
25 грудня, 16:44
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини аварії

На Дніпропетровщині сталася моторошна аварія. Фото: колаж "Сьогодні"

На трасі М-30 у Дніпропетровській області сталася смертельна аварія. Зіткнулися два автомобілі і внаслідок цього загинули діти.

Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі ДТП

Аварія за участю Audi A6 та Mercedes Sprinter сталася у районі села Миколаївка близько 20:00 24 грудня.

За попередньою інформацією, в Audi була багатодітна сім'я. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Mercedes Sprinter.

Є загиблі

Внаслідок ДТП загинула 12-річна дитина та її зведений брат віком до 1 року.

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Також постраждала жінка та 8-річна дитина. Малюк перебуває у важкому стані у лікарні.

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини аварії.

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ДТП у Дніпропетровській області. Фото: Інформатор

Найпоширеніші причини аварій

  • Перевищення безпечної швидкості.
  • Порушення правил проїзду перехресть.
  • Порушення правил маневрування.
  • Порушення правил проїзду пішохідних переходів.
  • Недотримання дистанції.
  • Управління транспортним засобом у нетверезому стані.
  • Виїзд на зустрічну смугу.
  • Перехід у невстановленому місці.
  • Несподіваний виїзд на проїжджу частину.
  • Невиконання вимог сигналів регулювання.

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