Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Днепра

Под Днепром закрыли школы и детские сады – причина и сроки

София Ковнир
19 января, 14:12
Такое решение приняла комиссия по ТБЧС

Еще в одном городе закрыли школы и детские сады. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области все школы и детские сады отправили на дистанционное обучение. Такой режим продлится три дня.

Соответствующее решение приняла комиссия по ТБЧС, передает Информатор.

Реклама

Подробности

Школьники Кривого Рога будут учиться дома с 19 по 21 января.

По предварительной информации, причиной таких мер стали массовые сообщения о минировании. Последнее из них поступило утром в среду, 19 января.

Реклама

В Украине многие школы ушли на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские школы массово уходят на дистанционку из-за "минирований"

В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами "минирования" учебных заведений.

В Николаеве поступили новые сообщения о минировании всех школ. В связи с этим руководителями 4 учебных заведений (ЗОСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения.

Реклама

В то же время такое заявление сделали и в Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. Там рекомендовали всем школам перейти на дистанционную учебу.

"Такие рекомендации предлагаются, учитывая, что с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о заминировании учреждений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса. Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы учреждений общего среднего образования, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс", — говорится в заявлении.

Именно поэтому было принято решение рекомендовать организовать в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. Такой формат введен до следующих рекомендаций.

Волна "минирований" в Украине

Ранее мы писали: