Под Днепром закрыли школы и детские сады – причина и сроки

Еще в одном городе закрыли школы и детские сады. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге Днепропетровской области все школы и детские сады отправили на дистанционное обучение. Такой режим продлится три дня.

Соответствующее решение приняла комиссия по ТБЧС, передает Информатор.

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Школьники Кривого Рога будут учиться дома с 19 по 21 января.

По предварительной информации, причиной таких мер стали массовые сообщения о минировании. Последнее из них поступило утром в среду, 19 января.

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В Украине многие школы ушли на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские школы массово уходят на дистанционку из-за "минирований"

В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами "минирования" учебных заведений.

В Николаеве поступили новые сообщения о минировании всех школ. В связи с этим руководителями 4 учебных заведений (ЗОСО №3, 20, 46, ММК имени В.Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения.