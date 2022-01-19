Під Дніпром закрили школи та дитячі садки – причина та терміни

Ще в одному місті закрили школи та дитячі садки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області всі школи та дитячі садки відправили на дистанційне навчання. Такий режим триватиме три дні.

Відповідне рішення ухвалила комісія з ТБНС, передає Інформатор.

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Школярі Кривого Рогу навчатимуться вдома з 19 до 21 січня.

За попередньою інформацією, причиною таких заходів стали масові повідомлення про замінування. Останнє з них надійшлоа\ вранці у середу, 19 січня.

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В Україні багато шкіл пішли на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські школи масово йдуть на дистанційку через "мінування"

У Миколаєві та Черкасах місцева влада прийняла рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання. Це пов'язане із постійними загрозами "мінування" навчальних закладів.

У Миколаєві надійшли нові повідомлення про замінування всіх шкіл. У зв'язку з цим керівниками 4 навчальних закладів (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В.Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання.