Под Донецком возле мусорного бака нашли убитого парня (фото)

В Дружковке убили парня, полиция ищет свидетелей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Дружковке Донецкой области в ночь с 5 на 6 февраля обнаружили тело парня. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей убийства.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Подробности ЧП

Во дворе дома 44 на улице Космонавтов, возле мусорных баков обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция призывает откликнуться граждан, владеющих любой информацией, которая поможет в расследовании.

Погибшим оказался 20-летний местный житель.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Полицейские проводят расследование, устанавливают лица, причастных к убийству, а также свидетелей происшествия.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, просят сообщить по телефонам 102 или (050)-864-50-46.

Погибшим оказался 20-летний местный житель. Фото: полиция Донецкой области

На Донбассе мужчина до смерти забил 3-летнего парализованного мальчика

В Донецкой области мужчина забыл до смерти 3-летнего ребенка. После этого он положил труп мальчика в сумку, вынес его из дома и закопал. Про исчезновение одного из внуков в полицию сообщила бабушка.

Мужчина был дома со своей сожительницей и тремя детьми. Ночью он взял за руки 3-летнего мальчика, который с рождения не мог самостоятельно двигаться, и стал принуждать его ходить.