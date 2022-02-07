Під Донецьком біля сміттєвого бака знайшли вбитого хлопця (фото)

У Дружківці вбили хлопця, поліція шукає свідків. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дружківці Донецької області в ніч із 5 на 6 лютого виявили тіло хлопця. Наразі правоохоронці встановлюють свідків убивства.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області
Деталі НП
У дворі будинку 44 на вулиці Космонавтів, біля баків для сміття виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліція закликає відгукнутися громадян, які мають будь-яку інформацію, що допоможе в розслідуванні.
Загиблим виявився 20-річний місцевий мешканець.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Поліцейські проводять розслідування, встановлюють осіб, причетних до вбивства, і навіть свідків події.
Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про злочин, просять повідомити телефонами 102 або (050)-864-50-46.
Загиблим виявився 20-річний місцевий мешканець. Фото: поліція Донецької області
На Донбасі чоловік до смерті забив 3-річного паралізованого хлопчика
На Донеччині чоловік забив до смерті 3-річну дитину. Після цього він поклав труп хлопчика у сумку, виніс його з дому та закопав. Про зникнення одного з онуків до поліції повідомила бабуся.
Чоловік був удома зі своєю співмешканкою та трьома дітьми. Вночі він узяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатися, і примушував його ходити.
Дитина стала плакати, а підозрюваний побив її. Від одержаних травм хлопчик помер.
Вранці чоловік поклав тіло дитини в сумку, відніс на занедбану ділянку садового товариства за 2 кілометри від будинку і там закопав.
Судово-медична експертиза встановила, що хлопчик помер через тупу травму голови з крововиливом під тверду мозкову оболонку.
Чоловіка вже затримали і зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також йому вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).
Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
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