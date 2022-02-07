Під Донецьком біля сміттєвого бака знайшли вбитого хлопця (фото)

У Дружківці вбили хлопця, поліція шукає свідків. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дружківці Донецької області в ніч із 5 на 6 лютого виявили тіло хлопця. Наразі правоохоронці встановлюють свідків убивства.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області

Деталі НП

У дворі будинку 44 на вулиці Космонавтів, біля баків для сміття виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліція закликає відгукнутися громадян, які мають будь-яку інформацію, що допоможе в розслідуванні.

Загиблим виявився 20-річний місцевий мешканець.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Поліцейські проводять розслідування, встановлюють осіб, причетних до вбивства, і навіть свідків події.

Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про злочин, просять повідомити телефонами 102 або (050)-864-50-46.

Загиблим виявився 20-річний місцевий мешканець. Фото: поліція Донецької області

На Донбасі чоловік до смерті забив 3-річного паралізованого хлопчика

На Донеччині чоловік забив до смерті 3-річну дитину. Після цього він поклав труп хлопчика у сумку, виніс його з дому та закопав. Про зникнення одного з онуків до поліції повідомила бабуся.

Чоловік був удома зі своєю співмешканкою та трьома дітьми. Вночі він узяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатися, і примушував його ходити.